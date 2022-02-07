Новая услуга для предпринимателей появилась на портале Egov

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владельцы доли уставного капитала в бизнесе имеют возможность передать свою долю в доверительное управление на портале электронного правительства egov.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Получение госуслуги «Передача доли уставного капитала в доверительное управление» онлайн на egov.kz стало возможным благодаря совместной работе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства юстиции РК.

Услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно. С помощью новой услуги также можно передать учредителем (физическое лицо) доли уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой «Передача доли уставного капитала в доверительное управление» необходимо зайти на Портал «электронного правительства». Далее пользователь:

- авторизуется на портале;

- инициирует заказ Услуги онлайн;

- выбирает подуслугу;

- заполняет обязательные поля;

- проходит автоматические проверки;

- прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуги);

- подписывает заявку при помощи электронно-цифровой подписи;

- направляет заявку в информационную систему госорганов.

Срок оказания услуги на eGov.kz составляет не более 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем подачи заявления.

«Удобство новой услуги в том, что, не выходя из дома, можно онлайн передать долю юридического лица. Совместно с услугодателем мы прорабатываем сокращение сроков получения услуги. Благодаря тесной работе с МЦРИАП РК, цифровая трансформация упрощает и улучшает многие бизнес-процессы, как для граждан, так и для бизнеса»,- отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ.

Напомним, что в реестре государственных услуг доступно порядка 700 услуг и сервисов, из которых в 2021 г. на портале электронного правительства egov.kz было автоматизировано 92 %. С помощью egov.kz гражданам в прошлом году было оказано порядка 50 миллионов услуг, что на 6 миллионов больше чем в 2020 году. Также государственные услуги по перерегистрации авто и ИП, подаче заявления на пособие по рождению ребенка и т.д. были выведены в приложения банков второго уровня.