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    Новая стратегия ядерного развития в США: почему казахстанским ученым нужно ее изучить

    15 Декабря 2022, 10:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что казахстанским ученым нужно изучить новую стратегию ядерного развития США, а также озвучил основные причины для этого, передает МИА «Казинформ».

    Саясат Нурбек подчеркнул, что все больше ученых и аналитиков призывают страны переходить к новым источникам энергии, поэтому эта сфера требует детального изучения.

    «Сегодня в США объявили новую стратегию ядерного развития. Ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии впервые в истории достигли «чистого прироста энергии» в ходе термоядерного синтеза. Новая стратегия ядерного развития США требует детального изучения нашей отечественной научной средой. Есть несколько причин для этого.

    Первая причина - энергетическая ситуация, которая меняется с каждым днем. Все больше ученых и аналитиков призывают страны переходить к новым источникам энергии, совершенствовать энергетическую систему.

    Современный мир постепенно вынуждает нас отказываться от традиционных источников энергии: нефти, газа, угля и других, запасы которых восстанавливаются медленными темпами. Через несколько десятков лет энергетика ведущих стран в мире будет совсем другой.

    Вторая причина - национальная безопасность и энергетическая независимость. Ученые считают, что термоядерные установки будут намного безопаснее, чем ядерные установки, если этот процесс удастся освоить в полной мере. В настоящее время атомные электростанции используют деление, которое расщепляет атомы для получения энергии, а по новой концепции энергию будут получать путем слияния атомов, что намного безопаснее», - написал министр на своей странице в сети Faсebook.

    «Это важное событие приближает нас на один значительный шаг к тому, чтобы термоядерная энергия с нулевым использованием углерода питала наше общество», - заявила в своем выступлении министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

    Она также отметила, что внедрение новой ядерной стратегии - результат политики государства на протяжении последних 60 лет. США за это время наращивали инвестиции и вкладывали большие средства в создании национальных лабораторий и развитие университетской науки.

    «Работа ученых из Ливерморской национальной лаборатории - это большое событие в мировой науке, которое даст толчок развитию промышленности. Это наглядный пример того, как инвестиции государства в науку окупаются многократно. Необходимо развивать и вкладывать средства в эту отрасль, чтобы обеспечить благополучное будущее нашей стране», - заключил Саясат Нурбек.
    Энергетика Наука США Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек
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