Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Новая пожарная часть открылась в Атырау

    5 Июня 2023, 05:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялось торжественное открытие пожарной части №14 Службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, открытие новой пожарной части повысит оперативность, эффективность работы спасательных подразделений региона не только при тушении пожаров в городе и пригородах, но и при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в том числе на побережье Каспийского моря, где часто горят тростниковые заросли, в районах.

    Основной радиус обеспечения безопасности населения пожарной частью №14 - западная часть города (сельские округи Жулдыз, Аксай, Талгайран, Кайыршакты).

    Пожарная часть оснащена современным оборудованием и всей необходимой техникой.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МЧС ДЧС Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    На две части могут разделить Атырау
    Дорогостоящие Smart-остановки не оправдали надежд жителей Атырау
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    В Атырау и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая