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    Новая поликлиника появилась в Караганде

    17 Декабря 2022, 18:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде по ГЧП заработает еще одна новая поликлиника. Жители Юго-Востока смогут получать медпомощь в шаговой доступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двухэтажная поликлиника №15 рассчитана на 30 тысяч жителей.

    «Район разрастается, в быстром темпе идет строительство нового жилья. Много молодых семей. Естественно, чтобы обеспечить шаговую доступность, для жителей открываются новые поликлиники. Наше учреждение начнет работать с 1 января. Сейчас идет кампания по прикреплению населения», – говорит директор поликлиники № 15 Роза Разиева.

    Выявлять заболевания на самых ранних стадиях врачам помогут новейшие аппараты МРТ, КТ, рентген, маммограф, флюорограф, пять УЗИ-аппаратов.

    В поликлинике будут работать дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, отделение педиатрии и центр женского здоровья. Последний есть не во всех поликлиниках города. Тут откроют кабинет планирования семьи и школу для беременных.

    Также в медучреждении появится возможность комплексной реабилитации детей и взрослых с кардиологическими, неврологическими и травматологическими заболеваниями.

    Пациентам станут доступны ЛФК, физиопроцедуры, массаж, водолечебница.

    Медицинская помощь будет оказываться бесплатно по ОСМС. Поликлиника расположена по адресу: улица Строителей, 6/4.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Караганда
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