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    Новая партия Respublica зарегистрирована в Казахстане

    18 Января 2023, 17:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрирована новая партия Respublica. Об этом сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны! За спиной месяцы ожиданий, несколько отказов, сделавших нас только сильнее», - написал Айдарбек Ходжаназаров в сети Facebook.

    Он поздравил сопредседателей партии - Сырымбека Тау, Руслана Берденова, Максима Барышева, Динару Шукижанову, Куаныша Шонбай, Бейбита Алибекова и Нурлана Коянбаева с этим событием.

    «Поздравляю всех членов партии, всех, кто поверил нам и поддерживал в это время в этом серьезном начинании. Уверяю, мы оправдаем ваше доверие. С сегодняшнего дня мы сможем официально развернуть деятельность партии в полном объеме в каждом регионе страны. Я уверен - будущее за нами!», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

    В Казахстане официально зарегистрированы шесть политических партий:

    1. Аманат;

    2. Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

    3. Народная партия Казахстана;

    4. Общенациональная социал-демократическая партия;

    5. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

    6. Партия зеленых «Байтак».

    Respublica стала седьмой партией в нашей стране.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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