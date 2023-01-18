Новая партия Respublica зарегистрирована в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрирована новая партия Respublica. Об этом сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны! За спиной месяцы ожиданий, несколько отказов, сделавших нас только сильнее», - написал Айдарбек Ходжаназаров в сети Facebook.

Он поздравил сопредседателей партии - Сырымбека Тау, Руслана Берденова, Максима Барышева, Динару Шукижанову, Куаныша Шонбай, Бейбита Алибекова и Нурлана Коянбаева с этим событием.

«Поздравляю всех членов партии, всех, кто поверил нам и поддерживал в это время в этом серьезном начинании. Уверяю, мы оправдаем ваше доверие. С сегодняшнего дня мы сможем официально развернуть деятельность партии в полном объеме в каждом регионе страны. Я уверен - будущее за нами!», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

В Казахстане официально зарегистрированы шесть политических партий:

1. Аманат;

2. Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

3. Народная партия Казахстана;

4. Общенациональная социал-демократическая партия;

5. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

6. Партия зеленых «Байтак».

Respublica стала седьмой партией в нашей стране.

