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    Новая мечеть открылась в Павлодарской области

    30 Августа 2019, 11:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вторая в этом году мечеть в сельской зоне города Аксу Павлодарской области открыла свои двери, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это вторая мечеть, построенная в этом году в сельской зоне Аксу, ранее Дом Аллаха был воздвигнут в селе Енбек, строительство в посёлке Аксу растянулось на несколько лет, его жители уже с нетерпением ждали окончания работ. Сами внесли весомый вклад в процесс постройки, нашли спонсоров, каждый старался помочь, чем может. Зная об этом, мы понимаем, что мечеть у таких активных прихожан пустовать не будет. Верим, что храм исламской веры объединит людей и станет здесь средоточием духовной культуры», – сказал уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы на открытии мечети.


    В торжественной церемонии открытия приняли участие не только Жолдас кажы Коспакулы, но также аким города Аксу Балгабай Ибраев и другие уважаемые люди, представители общественности, ветераны и местные жители. Уполномоченный имам ДУМК выразил свою признательность тем, кто принимал участие в строительстве, вручил им благодарственные письма.


    Аким Балгабай Ибраев высказал свои добрые пожелания собравшимся. По древней казахской традиции он подарил чапан жителю посёлка Аксу Амангельды Кусманову, поддержавшему и возглавившему строительство мечети.

    Новым имамом стал Жомарт Семсерхан, ранее он был наиб-имамом в городской мечети Аксу. «Дизайн мечети в посёлке Аксу разработала Елена Полец из фирмы «Атри Дизайн», – сообщили в пресс-службе павлодарской мечети имени Машхура Жусупа.


    Фото пресс-службы павлодарской мечети имени Машхура Жусупа.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Религия Строительство
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