Новая группировка спутников One Web запущена с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 22 августа в 04:13 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, пуск был дважды перенесен по техническим причинам и транслировался в прямом эфире телестудией Роскосмоса.

По информации ведущих прямого репортажа , пуск прошел в штатном режиме. Отделение ступеней ракеты - носителя «Союз 2.1 б» состоялись согласно циклограмме полета, на 10-й минуте после старта головной блок с группировкой спутников был выведен на орбиту.

Состоявшийся запуск стал девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. С запуском новых 34 спутников количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.

Базовая группировка спутников, способная удовлетворить спрос в скоростном интернете по всему миру составляет 650 космических аппаратов.

Доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

Как сообщалось, в Нур-Султане, на площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb.



