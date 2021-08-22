Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Новая группировка спутников One Web запущена с Байконура

    22 Августа 2021, 04:35

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 22 августа в 04:13 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как мы сообщали, пуск был дважды перенесен по техническим причинам и транслировался в прямом эфире телестудией Роскосмоса.

    По информации ведущих прямого репортажа , пуск прошел в штатном режиме. Отделение ступеней ракеты - носителя «Союз 2.1 б» состоялись согласно циклограмме полета, на 10-й минуте после старта головной блок с группировкой спутников был выведен на орбиту.

    Состоявшийся запуск стал девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

    Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. С запуском новых 34 спутников количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.

    Базовая группировка спутников, способная удовлетворить спрос в скоростном интернете по всему миру составляет 650 космических аппаратов.

    Доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

    Как сообщалось, в Нур-Султане, на площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Интернет Регионы Космос Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали