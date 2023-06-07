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    Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом

    7 Июня 2023, 07:31

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Сербии Новак Джокович сделал необычный подарок журналистам на турнире Большого шлема в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Informer.

    На днях Новак Джокович получил бананы, воду и финики от сербских журналистов на пресс-конференции.

    «Перед поединком с Кареном Хачановым Новак Джокович решил в свою очередь угостить журналистов. У Новака был с собой казахстанский шоколад, которым он угостил сербских журналистов», — пишет сербское СМИ.

    К слову, сегодня Новак сыграет четвертьфинальный матч на турнире Ролан Гаррос против Карена Хачанова.

    Его матч запланирован третьим в программе на стадионе «Филипп Шатрие».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис
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