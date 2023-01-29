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    Новак Джокович 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии

    29 Января 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист Новак Джокович переиграл грека Стефаноса Циципаса и завоевал титул Открытого чемпионата Австралии — 2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.com.

    Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Стефаноса Циципаса 15 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.

    По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

    Фото: сhampionat.com.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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