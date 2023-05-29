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    Нотариусы и адвокаты будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме - АДГС

    29 Мая 2023, 21:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустили пилотный проект по аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов и судебных экспертов. Новый подход, на первоначальном этапе будет апробирован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

    В Национальном центре по управлению персоналом государственной службы при Агентстве по делам государственной службы состоялась презентация пилотного проекта Министерства юстиции по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме.

    В рамках поручения Главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг, Министерством юстиции совместно с Агентством и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведена работа по автоматизации процессов аттестаций.

    В запуске пилотного проекта приняли участие председатель Агентства по делам государственой службы Дархан Жазыкбаев и Министр юстиции Азамат Ескараев.

    Дархан Жазыкбаев подчеркнул важность обеспечения открытости и доступности оказания госуслуг в рамках формирования сервисной модели госаппарата, недопускающей проявления бюрократизма.

    В качестве примера председатель АДГС отметил реализацию Агентством нового алгоритма отбора на госслужбу, исключающего «человеческий фактор», который стартовал 1 марта 2023 года. Согласно новому формату, теперь претенденты имеют возможность участвовать в конкурсе через портал «Е-қызмет» в любое время и из любой точки мира. Сегодня новая система отбора на госслужбу реализуется в пилотном режиме в пяти государственных органах.

    «Учитывая положительный опыт внедрения автоматизированных пилотных проектов Агентства и наличия современных залов тестирования, Министерством юстиции для организации процесса тестирования выбрана площадка АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

    Проведение тестирования в технически оснащенных залах Национального центра не только обеспечит прозрачность процесса и исключит человеческий фактор, но существенно сокращает сроки оказания госуслуг и дает возможность кандидатам проходить аттестацию в удобное время», - сообщили в АДГС РК.

    Новый подход, на первоначальном этапе будет апробирован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана
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