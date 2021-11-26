Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ОП района Алтай за помощью обратилась 24-летняя местная жительница. В своем обращении она просит привлечь к ответственности 51-летнего нотариуса, которая 20 ноября 2020 года обманным путем завладела ее квартирой в поселке Новая Бухтарма, тем самым причинив ущерб на сумму 4 400 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена.

Как выяснилось, потерпевшая обратилась в нотариус и попросила проверить документы принадлежащей ей квартиры. В ходе разговора она сообщила, что у нее проблемы с деньгами, на что женщина предложила ей дать взаймы, оформив договор залога, ежемесячно выплачивать проценты долга, сказав, что в случае невозврата квартира выставится на продажу.

Через некоторое время владелец решила проверить, что с ее квартирой, в результате узнала, что она переоформлена на другого человека. Злоумышленница оформила договор купли-продажи. В отношении нее была принята мера пресечения – подписка о невыезде.

«По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 п. 1, 3 УК РК «Мошенничество«, санкция которой предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Досудебное расследование продолжается.