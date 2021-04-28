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    Норвежское издание прокомментировало особенность вакцины QazVac

    28 Апреля 2021, 17:50

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский информационно-аналитический портал Steigan.no посвятил редакционную статью о казахстанской вакцине от коронавируса, в которой подробно рассказано об этапах создания и тестирования QazVac, а также представлены комментарии о значении данного события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эта новость содержит как минимум несколько важных моментов. Самое поразительное не то, что Казахстан разработал собственную вакцину. Над этим работают несколько стран, и в Казахстане есть исследовательская среда, способная на это. На наш взгляд, наиболее интересным является то, что эта вакцина была разработана на основе настоящего вируса COVID-19, который был изолирован и секвенирован. Насколько мы поняли, самые известные вакцины от фармацевтических гигантов разрабатываются не на основе выделения из реального вируса, а на основе компьютерных моделей», - отмечает Steigan.no.

    Издание заключает, что вакцина QazVac - это традиционная вакцина без экспериментальных элементов.

    «Другая важная информация, безусловно, заключается в том, что для этой вакцины не требуются экстремальные температуры при хранении, а достаточно нормальной температуры в холодильнике. Это делает ее более подходящей для многих, в том числе и для бедных стран», - резюмирует Steigan.no.


    Автор:

    Ильяс Омаров

    Наука СМИ Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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