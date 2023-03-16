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    Нокаутом закончился первый бой Казахстана на женском ЧМ-2023 по боксу

    16 Марта 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) стартовал чемпионат мира-2023 по боксу среди женских сборных, где участие также принимают спортсменки из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем первом бою в весовой категории до 52 кг представительница национальной команды РК Жазира Уракбаева встретилась с Чиа-Хсунь Чан из Тайваня. Во втором раунде казахстанке удалось дважды отправить свою соперницу в нокдаун, а в начале третьего рефери остановил бой и засчитал Уракбаевой победу нокаутом.

    Помимо Уракбаевой на ЧМ-2023 женская сборная Казахстана представлена следующими боксершами: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).







    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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