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    НОК Казахстана принял участие в семинаре шефов миссий перед Азиатскими играми-2023

    28 Апреля 2023, 15:14

    ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ -В Ханчжоу (Китай) состоялся семинар шефов миссий в преддверии Азиатских игр-2023 с участием представителей всех 45 стран Азии, которые примут участие в мультиспортивном событии. Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан представлял глава департамента спорта НОК РК Ильсияр Канагатов. передает МИА «Казинформ».

    В рамках семинара всем участникам была предоставлена обновленная информация по организации и проведению Азиады-2023. В частности, аккредитация участников, проживание спортсменов и официальных лиц, логистика, деятельность СМИ и другие.

    Также принимающей стороной была организована экскурсия по спортивным объектам, в том числе стадион церемония открытия. Азиатские игры-2023 в Ханчжоу пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база.

    Размещение сборных будет произведено в главной деревне, которая расположена непосредственно в Ханчжоу, а также в пяти небольших олимпийских поселках в провинции Чжэцзян.

    «До начала Игр остался 151 день. Подготовка к Азиаде вступила в завершающую стадию. Поэтому семинар стал идеальной платформой для всех участвующих стран, чтобы глубже ознакомиться с политикой и всеми важными аспектами предстоящего события», - отметил вице-президент Олимпийского совета Азии Сун Луцзэн.

    Семинар продлился три дня. Помимо указанных тем участники также обсудили культурные особенности Китая, борьбу с допингом, правила поведения в стране и защиту окружающей среды.

    Напомним, Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. Соревнования по боксу и водному поло войдут в список квалификационных на Олимпийские игры-2024 в Париже.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азиатские игры
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