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      История Казахстана

    Ночь в музее - парад ретроавтомобилей прошел в Семее

    19 Мая 2022, 04:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошла акция «Ночь в музее», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    Одним из первых праздник отметил литературно-мемориальный музей Федора Достоевского. Ночная акция прошла под названием «Мы родом из детства». Для посетителей была подготовлена развлекательная программа.

    На территории музея была организована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь можно было приобрести имбирные пряники, шоколад ручной работы, различные украшения и игрушки. Стартовала акция с ретропарада автомобилей.

    «В холле музея посетителей встречал пионерский отряд — члены ОО «Краеведческое общество «Прииртышье»,.Они исполнили пионерские песни 70-80 годов. Здесь же горожане могли посмотреть выставку «Цвета радуги». Учащиеся школы № 1 им. Н. Г. Чернышевского подготовили театрально-поэтическую композицию «Вместе по дороге до Луны», по произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака», - сообщили в музее.

    На площадке музея состоялось дефиле модельного агентства и ДОО «Международный культурный центр мира «Дети мира», а также концертная программа «По волнам моей памяти».

    На протяжении акции на территории музея работала интерактивная экспозиция «Достоевские раскраски» и выставка кошек, а также различные фотозоны «Фотография на память».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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