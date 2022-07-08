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    Низкие зарплаты беспокоят коммунальщиков Усть-Каменогорска

    8 Июля 2022, 12:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Усть-Каменогорске депутаты Мажилиса Ирина Унжакова, Зарина Камасова и Игорь Панченко провели встречу с коллективом горводоканала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    В разговоре с парламентариями сотрудники предприятия пожаловались на низкую заработную плату.

    Причиной тому, по мнению руководства горводоканала, является, в частности, запрет на занятие сопутствующими услугами. Например, химическим и биологическим анализом состава воды. Раньше это было дополнительным источником доходов предприятия, за счет которых могли повышать зарплату. Теперь у них только тариф на коммунальные услуги, который утверждается Антимонопольным комитетом.

    Говоря об этом, рабочие уточнили, что оклады им не повышали уже несколько лет и в целом предприятию не хватает финансирования. Большая часть техники устарела, сильно изношены системы водоснабжения, отсюда порывы. Устранять их приходится по 12 часов и более. И при этом нет материального поощрения.

    По словам автослесаря Николая Дроздова, такая работа не привлекательна для молодежи. Здесь работают в основном люди предпенсионного возраста. Работа тяжелая, за которую платят очень маленькие деньги, в пределах 80-90 тыс. тенге, и прожить на них месяц, конечно же, очень тяжело.

    Выслушав наказы своих земляков-избирателей, мажилисмен Ирина Унжакова отметила, что с одной стороны, повышение тарифов сразу вызовет социальное недовольство. С другой – видно, что работники предприятий в основном возрастные. Молодежи мало. Особенно по рабочим специальностям.

    «И вот дилемма. Если уйдут они, кто будет обеспечивать людей водой, теплом, светом? Придется разбираться в причинах исключения дополнительных услуг, оказываемых предприятиями-монополистами. Насколько это решение разумно и обоснованно?» – считает Ирина Унжакова.

    В ходе встречи мажилисмены ответили и на другие вопросы горожан, а некоторые, по которым потребуется время для изучения и анализа, - взяли в работу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Мажилис Регионы Общество Усть-Каменогорск
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