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    Никто не ставит вопрос о плохом поведении пассажиров - глава SCAT

    30 Мая 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов считает, что нужно в комплексе рассматривать вопросы о плохом поведении сотрудников и пассажиров. По его словам, сотрудники авиакомпаний получают эмоциональное напряжение не просто от возмущения, а от агрессии пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК представитель СМИ спросила, не считают ли главы авиакомпаний, что ухудшается качество оказываемых ими услуг.

    «Я не знаком с деталями именно того случая, на который ссылался сегодня утром Премьер-Министр. Мы обязательно вернемся к вам с деталями, но у всех авиакомпаний есть представители в каждом аэропорту, в которые мы осуществляем полеты. Когда происходит задержка рейса, мы делаем все возможное, чтобы наши сотрудники из тех, кто есть в этом аэропорту, были постоянно на связи с пассажирами», - прокомментировал президент авиакомпаний Air Astana Питер Фостер.

    Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов считает, что нужно в комплексе рассматривать вопросы о плохом поведении сотрудников и пассажиров.

    «Представители (авиакомпаний – прим. ред.) получают ушибы, удары, получают большое эмоциональное напряжение не просто от возмущения пассажиров, а от их агрессии. Этот вопрос никогда не поднимался. Только в этом году было принято решение ввести черный список для пассажиров. То есть, говоря о плохой работе наших сотрудников, никто не ставит вопрос о плохом поведении пассажиров. Наверное, это нужно как-то рассматривать в комплексе», - считает он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество Авиация
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