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    Никто не давал приказ стрелять в ходе январских событий – аким Шымкента

    1 Июля 2022, 14:16

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Мурат Айтенов заявил, что в период январских событий в Шымкенте никто не давал приказ стрелять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Штаб не давал приказ стрелять, но если жизни сотрудников правоохранительных органов угрожает опасность, то в соответствии с законом им разрешается использовать оружие», - сказал на брифинге в СЦК аким Шымкента.

    Мурат Айтенов также пояснил, что январские события освещались в СМИ, а в социальных сетях распространялись кадры с места происшествий.

    «На видео можно увидеть то, как граждане избивали сотрудников полиции. Мы открыто показывали все в местных СМИ. С нарушителями общественного порядка провели разъяснительную работу. Вынесено решение суда в отношении тех лиц, чья вина доказана», - добавил Мурат Айтенов.

    Ранее сообщалось, что более 3 тыс. исследований проводят в Казахстане касательно январских событий.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат МВД РК Шымкент Алматинская трагедия
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