Никто не давал приказ стрелять в ходе январских событий – аким Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Мурат Айтенов заявил, что в период январских событий в Шымкенте никто не давал приказ стрелять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Штаб не давал приказ стрелять, но если жизни сотрудников правоохранительных органов угрожает опасность, то в соответствии с законом им разрешается использовать оружие», - сказал на брифинге в СЦК аким Шымкента.

Мурат Айтенов также пояснил, что январские события освещались в СМИ, а в социальных сетях распространялись кадры с места происшествий.

«На видео можно увидеть то, как граждане избивали сотрудников полиции. Мы открыто показывали все в местных СМИ. С нарушителями общественного порядка провели разъяснительную работу. Вынесено решение суда в отношении тех лиц, чья вина доказана», - добавил Мурат Айтенов.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. исследований проводят в Казахстане касательно январских событий.





Фото: ortcom.kz