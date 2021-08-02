Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Президентский указ обусловлен конституционным требованием, согласно которому премьер-министром страны назначается кандидат, выдвинутый парламентским большинством. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

2 августа проходит первое заседание Национального собрания 8-го созыва, сформированного по итогам внеочередных парламентских выборов. Как отмечает Арменпресс , парламентская фракция «Гражданский договор», составляющая парламентское большинство, кандидатом в премьер-министры выдвинула своего лидера – Никола Пашиняна. Согласно действующей Конституции, Президент страны с началом срока полномочий новоизбранного Национального собрания назначает премьер-министром кандидата, выдвинутого на эту должность парламентским большинством.

«Принимая за основу часть 1 статьи 149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром», - говорится в тексте указа Президента Армении.

Напомним, в Армении 20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. Победу на выборах одержала партия «Гражданский договор». Согласно действующему законодательству, кабинет министров Армении формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра.