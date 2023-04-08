Никита Шаталов: Введение в городскую среду дополнительного института выглядит ошибкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На прошедшей неделе в Мажилисе проходила презентация законопроекта «О местном самоуправлении». Депутат Никита Шаталов выразил свое мнение по стратегическим вопросам документа, разработанного Министерством национальной экономики, передает МИА «Казинформ».

Отметив, что Министерство национальной экономики касательно законопроекта получило порядочную дозу критики, в том числе и за юридическую технику, мажилисмен акцентировал внимание на стратегических вопросах.

«Во-первых, ключевое нововведение законопроекта – это институт кенес, о котором еще в 2021 году говорил Президент. Тогда была утверждена новая концепция местного самоуправления, и кенесы были придуманы как представительный орган в селе и сельском округе, где уже проходили выборы акимов. По сути, кенес на селе – это маслихат, избираемый на сходе граждан, необходимый, чтобы избранный аким не зависел от района», - отметил в Facebook Шаталов.

По его словам, «зачем-то МНЭ решило вынести кенесы из сельской местности в города, где уже есть маслихат и общественный совет». «Причем в маслихатах есть депутаты-одномандатники, закрепленные за конкретными территориями. И что еще интереснее – в целом были проигнорированы ОСИ, хотя именно они должны быть базовой единицей местного самоуправления. Введение в городскую среду дополнительного института (который выбирается к тому же по очень сложной механике) выглядит ошибкой», - считает депутат.

По мнению Шаталова, безусловно, городам нужны различные форматы гражданского взаимодействия, но если мы будем их формализовывать, то получим попытку акимов формировать дружественные для себя кенесы. Это будет сложно и потенциально может привести к городским конфликтам. Формат взаимодействия еще предстоит придумать, но кенесы выглядят как адекватный институт именно для села.

Во-вторых, как подчеркивает мажилимен, новый закон МСУ – это продолжение политических реформ Главы государства.

«В Послании от 16 марта прошлого года он давал ряд поручений, которые, на мой взгляд, не были учтены в законопроекте. Наиболее важное из них – описать полномочия маслихатов, исходя из того, что они остаются гибридным институтом и относятся к местному государственному управлению и самоуправлению одновременно. Во время презентации об этом сказано не было. В том числе поэтому мне непонятно желание ввести кенесы вместо того, чтобы поработать над существующим и очень важным институтом», - отмечает Шаталов.

Также мажилисмен напомнил, что Президент говорил о необходимости кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.

«МНЭ перераспределили часть денег в сторону сельских округов, однако те налоги и сборы, которые будут оставаться на местах, составляют примерно 137 млрд тенге. Это меньше 1% республиканского бюджета, хотя мы знаем, что в сельской местности живет более 40% граждан. Причем я не уверен в том, что на селе они лучше будут администрироваться», - выразил мнение депутат.

Никита Шаталов сообщил, что вошел в состав рабочей группы закона «О местном самоуправлении». И в целом он находится в зоне ответственности Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

«Впереди много работы, в том числе и на выезде. Нам нужно принять качественный законопроект, который ликвидирует текущие пробелы в МСУ и даст базу для его развития, причем вне зависимости от территорий», - резюмировал он.



