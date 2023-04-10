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    Никита Шаталов: Визит Ильхама Алиева в Астану - прямое следствие желания обоих лидеров довести все соглашения до логического завершения

    10 Апреля 2023, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодняшний визит Ильхама Алиева в Астану в ряду других международных контактов — прямое следствие желания обоих лидеров довести все соглашения до логического завершения. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Никита Шаталов, комментируя сегодняшний официальный визит Президента Азербайджана в нашу страну, передает МИА «Казинформ».

    «Есть союзы прагматические, а есть — идеологические. Казахстанско-азербайджанские отношения не лишены прагматики, но особенно сейчас, когда они обрели второе дыхание, есть ощущение, что в них гораздо больше символического, - отмечает мажилисмен. - В том числе из-за того, что у Токаева и Алиева, двух выпускников МГИМО, сложилась своя особая химия при личном контакте».

    По мнению Шаталова, сегодняшний визит Алиева в Астану в ряду других международных контактов — прямое следствие желания обоих лидеров довести все соглашения до логического завершения.

    «Есть как минимум три направления, имеющих принципиальное значение в контексте геополитической ситуации: транспортировка нефти, оптоволокно по дну Каспия и сотрудничество в области экспорта-импорта товаров, в том числе первой необходимости, для снижения инфляционного давления», - написал Никита Шаталов в своем Telegram-канале.

    По его словам, все перечисленные проекты имеют экзистенциальный характер.

    «Они нужны для диверсификации важнейших логистических и информационных каналов в условиях полномасштабных боевых действий в регионе и небывалого санкционного давления на нашего экономического партнера. Любые изменения на фронте / в станционной политике в любом случае будут приносить нам урон вне зависимости от того, что говорят западные партнеры. И здесь принципиально важен тюркский ренессанс как идеологическое явление», - подчеркнул Шаталов.

    Он также отметил, что у Казахстана есть качественные взаимоотношения с крупнейшими игроками Евразии: Китаем, Россией и ЕС.

    «2022 год был началом восстановления тюркской линии в нашей внешней политике. И блок Азербайджан - Турция — кроме потенциала прямого торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, это еще один мост в ЕС, который в какой-то степени должен заместить Россию, выключенную по многим направлениям из мировой торговли», - заключил мажилисмен.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

    В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Азербайджан Тюркский мир Сотрудничество Политика
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