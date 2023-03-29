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    Ни у одной политической партии не было преимуществ – Президент Казахстана

    29 Марта 2023, 10:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул равенство партий в рамках минувших депутатских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средства массовой информации широко освещали ход агитации и процесс голосования. По оценкам отечественных и зарубежных наблюдателей, всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ. Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Президента, в партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей.

    «Таким образом, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий. Высокую активность продемонстрировали как избиратели, так и кандидаты. Серьезная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке страны. Несколько раз в прямом эфире были организованы напряженные и содержательные дебаты между представителями партий. Это общепринятая практика в демократическом обществе. Все это стало показателем укрепления открытого гражданского общества в Казахстане», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Политические партии
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