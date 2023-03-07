Ни одна школа в Туркестанской области и СКО не обеспечена надлежащей охраной – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил об отсутствии профессиональной охраны в ряде казахстанских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школы с численностью свыше 700 человек должны привлекать лицензированные охранные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 84% таких школ», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях под лицензированной охраной не находится ни одна школа из подлежащих такой охране.

«В Улытауской области – 9% или 2 из 22 школ, в Костанайской – 50% или 30 из 59 школ. Нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а проще говоря «вахтеры». Надеяться на недопущение ими проноса опасных веществ и предметов не приходится», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.



