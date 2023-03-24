Независимые наблюдатели из США положительно оценили прошедшие выборы в Казахстане

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Независимые наблюдатели из США дали положительные оценки прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Международные независимые наблюдатели из США прибыли в Казахстана 17 марта для наблюдения за электоральным процессом в стране. Группа состояла из четырех представителей научных кругов Вашингтона (округ Колумбия): Уэсли Александр Хилл (Международный центр по налогам и инвестициям), Маргарита Ассенова (Фонд Джеймстаун), Камран Бохари (Институт стратегии и политики New Lines) и Ричард Вайц (Wikistrat Global Consultancy), которые в день выборов посетили более 70 избирательных участков в Астане и Алматы, а также в Акмолинской и Алматинской областях.

Независимый международный наблюдатель Уэсли Александр Хилл (г.Вашингтон)



В частности, У.Хилл побывал на 18 избирательных участках, из которых 6 - в столице Казахстана и 12 - в Акмолинской области.

По результатам наблюдений независимая международная миссии наблюдателей подготовила отчет, в котором отметила, что выборы в Казахстане прошли хорошо.

Наблюдатели сообщили, что выборы прошли в конкурентной среде, о чем свидетельствует занятие третьего места совершенно новой политической партией «Respublica».

«В ходе избирательной кампании наша группа наблюдателей вела беседы с лидерами политических партий, независимыми кандидатами, избирателями и местными наблюдателями за выборами, и было очевидно, что реформы находят отклик у значительной части населения Казахстана», - сообщил У.Хилл.

В отчете отмечено, что выборы в Казахстане представляют собой заметный прогресс в демократизации страны и придают импульс трансформации политической системы Казахстана от «суперпрезидентской» структуры к президентской республике, в которой Парламент и Правительство укрепят власть закона. Расширенные возможности голосования в бюллетенях, отсутствие официальной президентской политической партии (поскольку президент принял решение о прекращении членства в политической партии в 2019 году) и другие достижения действительно заложили основу для будущего продвижения Казахстана к формированию многопартийной республики.

В результате конституционных реформ, принятых в прошлом году, и других изменений политические партии и гражданское общество получили больше возможностей для влияния и тем самым укрепили институциональную систему сдержек и противовесов.

В частности, реформы позволили предоставить избирателям расширенный выбор, облегчив регистрацию политических партий, снизив порог для получения политическими партиями представительства в парламенте и предоставив больше возможностей независимым кандидатам за счет избрания 30% членов Мажилиса по одномандатным округам.

«Избирательный процесс на посещенных нами участках для голосования в целом был хорошо организован и прозрачен. Многие председатели участковых избирательных комиссий открыто взаимодействовали с нами. Помещения, в которых размещались участки, были в первую очередь доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или подвижности. Значительным достижением этого голосования было то, что не менее тридцати процентов кандидатов в партийных законодательных списках составляли женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями. Подробная информация обо всех партиях и кандидатах была широко размещена на избирательных участках и в других общественных местах. Атмосфера в электоральный период была спокойная, службы охраны правопорядка на избирательных участках отсутствовали», – рассказал У.Хилл.

Среди недостатков отмечено, что большое количество новых кандидатов создало определенное замешательство среди избирателей. Кроме того, короткий период предвыборной кампании (всего 30 дней, без возможности даже предварительного объявления кандидатуры) не дал избирателям достаточно времени ближе познакомиться с кандидатами.

Международная независимая группа наблюдателей из США дала ряд рекомендаций: поддерживать новые реформы, расширять возможности для молодежи и кандидатов-женщин, лучше освещать и финансировать публичные дебаты, уделять большее присутствие политических партий в сельской местности, усилить соблюдение правил в отношении финансовых нарушений кандидатов, публично объяснить причины отказа в регистрации партий Министерством юстиции РК, предоставить свободу СМИ для обеспечения открытых дебатов, перевести на профессиональную основу обучение и регламент председателей участковых избирательных комиссий, поощрять иностранные политические партии, государственные органы и международные НПО к содействию партийному строительству в Казахстане.



