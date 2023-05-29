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    Независимую сертификацию кадров введут в Казахстане

    29 Мая 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается комплексный план развития рынка труда на 2024-2029 годы. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Человеческий капитал - центральная парадигма основных стратегических и программных документов в Республике Казахстан. Фундаментальной основой является стратегия развития Казахстана до 2050 года и Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года. В нем подчеркивается, что конечная цель проводимых в рамках реформ мероприятий должна быть направлена на улучшение жизни каждого конкретного казахстанца. Таким образом, первоочередные действия Правительства по развитию человеческого капитала направлены на улучшение результатов в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения», - отметил глава Правительства в своем ответе.

    Премьер-Министр добавил, что национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина» направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей, обеспечение реабилитацией детей с ограниченными возможностями, укрепление кадрового потенциала и многое другое.

    Для обеспечения качества образования на системном уровне принята Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы и концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2023-2029 годы. Реализуются национальные проекты «Качественное образование», «Образованная нация» и «Комфортная школа».

    «В целях поддержки кадрового обеспечения экономического развития страны принята новая концепция миграционной политики на 2023-2027 годы. Одним из направлений данной концепции является образовательная иммиграция. Ее цель - позиционирование Казахстана как регионального образовательного хаба, а также привлечение квалифицированных трудовых мигрантов в Казахстан. По поручению Главы государства принят Социальный кодекс. В нем сформированы базовые условия для повышения и укрепления благосостояния каждой казахстанской семьи», - пояснил Алихан Смаилов.

    По словам главы Правительства, для обеспечения экономики соответствующими трудовыми ресурсами разрабатывается комплексный план развития рынка труда на 2024-2029 годы, предусматривающий создание качественных рабочих мест, развитие и стимулирование навыков и компетенций рабочей силы.

    «При этом для развития обучения в течение всей жизни в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» вводится независимая сертификация кадров (сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента). Комплексная реализация вышеуказанных документов направлена на развитие качественного, конкурентоспособного человеческого капитала в Казахстане. Кроме того, для реализации поручения Главы государства начата работа по проекту новой стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года», - резюмировал Премьер-Министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Занятость Общество Трудоустройство
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