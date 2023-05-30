Незавершенные в течение трех лет долгострои в Костанае намерены изымать

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В акимате Костаная подняли проблемный вопрос с долгостроями. Местные власти намерены в случае, если арендатор земли в течение трех лет не завершает строительство своего объекта, долгострой изымать или отправлять под снос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела земельных отношений Марата Темирбаева, арендаторы таких земельных участков с долгостроями обращаются за продлением срока аренды из года в год, не производя при этом никаких строительно-монтажных работ либо производя их в крайне низком темпе.

«При рассмотрении таких заявлений отделом земельных отношений производятся выезды на место с целью выявления фактического освоения участков и соответствия построенных объектов их целевому назначению. С целью исключения долгостроев принято решение продлевать аренду только на 1 год, при условии подтверждения завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию в конкретные сроки, - сообщил М.Темирбаев. — В случае не завершения строительства аренда продлеваться не будет, незавершенный объект подлежит сносу за счет нерадивого арендатора».

Аким города Марат Жундубаев возмутился таким расположением дел.

«Если за три года арендатор земли не успел построить или не делает вовсе ничего, смысл продлевать? Надо ввести такое, что если берешь землю, не строишься, через три года даже не приходи. Сразу будем отбирать. Иначе будет долгострой постоянный. Смысл продлевать, если человек не строит?» - сказал он.

По данным городского отдела земельных отношений, с начала года с заявлениями на предоставление земельных участков обратились 1 202 физических и юридических лица. Предоставлено 508 земельных участков, в том числе для строительства новых объектов – 33 участка.