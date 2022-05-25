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    Незаконный вывоз $500 тыс. пресекли казахстанские пограничники

    25 Мая 2022, 16:54

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Аухатты» в Жамбылской области предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

    В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности Президентом Республики Казахстан 14 марта т.г. подписан Указ № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан». Указом запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США. Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Пограничники
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