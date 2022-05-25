Незаконный вывоз $500 тыс. пресекли казахстанские пограничники

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Аухатты» в Жамбылской области предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности Президентом Республики Казахстан 14 марта т.г. подписан Указ № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан». Указом запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США. Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району.