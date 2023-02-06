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    Незаконный пролаз в шахту обнаружили в Степногорске

    6 Февраля 2023, 19:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 февраля сотрудники полиции города Степногорска в ходе проведения ОПМ на территории поселка Аксу обнаружили незаконный пролаз – так называемая «дудка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Пролаз диаметром 1,5 м и глубиной 8-10 м вел на нижние горизонты неработающей шахты. Совместными усилиями сотрудников полиции и работников АО «АК Алтыналмас» незаконный пролаз ликвидирован путем засыпки.
    Стражи порядка напоминают, что спуск в неработающие шахты опасен для жизни.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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