Незаконный пролаз в шахту обнаружили в Степногорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 февраля сотрудники полиции города Степногорска в ходе проведения ОПМ на территории поселка Аксу обнаружили незаконный пролаз – так называемая «дудка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Пролаз диаметром 1,5 м и глубиной 8-10 м вел на нижние горизонты неработающей шахты. Совместными усилиями сотрудников полиции и работников АО «АК Алтыналмас» незаконный пролаз ликвидирован путем засыпки.

Стражи порядка напоминают, что спуск в неработающие шахты опасен для жизни.





Фото: polisia.kz



