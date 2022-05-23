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    Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области

    23 Мая 2022, 14:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК. На сегодня организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС г. Туркестан.

    «АФМ продолжает работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса, путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемления прав добросовестных предпринимателей», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Туркестанская область Минфин РК Видео Регионы Общество
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