Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК. На сегодня организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС г. Туркестан.

«АФМ продолжает работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса, путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемления прав добросовестных предпринимателей», - отметили в ведомстве.



