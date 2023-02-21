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    Незаконный алкогольный бизнес ликвидировали в Туркестанской области

    21 Февраля 2023, 21:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконный алкогольный бизнес ликвидировали сотрудники управления по борьбе организованной преступностью в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области установили жителя Сарыагаша, который занимался незаконным изготовлением алкогольной продукции.

    При обыске в его доме оперативники обнаружили в гараже подозрительные предметы. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли более 200 бутылок с алкогольной продукцией, свыше 150 различных емкостей для розлива спиртного, 146 штук акцизных марок, этиловый спирт и устройства для розлива алкоголя в бутылки.

    Факт зарегистрирован, ведется уголовное дело по статье 233 УК РК «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок».

    Подозреваемый оказался безработным местным жителем. Как признался молодой человек, незаконным бизнесом он занимается с мая 2022 года.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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