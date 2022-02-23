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    Незаконные майнинговые фермы выявлены в Шымкенте

    23 Февраля 2022, 15:38

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих криптовалюту Bitcoin, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    «Майнинговые фермы» были расположены в трех оборудованных контейнерах.

    Ведется расследование.

    Ранее председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев ответил на вопрос, может ли быть запрещена работа майнинговых ферм в Казахстане.

    Автор:

    Энергетика Борьба с преступностью Минфин РК Регионы КНБ Шымкент Криптовалюта Финансы
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