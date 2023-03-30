Незаконную добычу чернозема пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чернозем незаконно добывали в микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 марта на пульт полиции поступил вызов от местного жителя с заявлением о незаконной добычи чернозема в микрорайоне Карагайлы, юго-западнее селесдерживающей плотины. Земельный участок находится в частном владении.

«Сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников. Данный вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата. Акиматом района предпринимаются все возможные меры по предотвращению подобных фактов, в том числе и по перекрытию подъездных дорог путем установки железобетонных конструкций, установки систем видеонаблюдения», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

За указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 Кодекса об административных правонарушениях «Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам». Ведется досудебное расследование.



