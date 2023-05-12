Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну

    12 Мая 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов назвал сумму средств, которые удалось вернуть в страну к настоящему моменту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге», - сказал Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

    По его словам, меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами.

    На заседании рассмотрены результаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований.

    Правоохранительным органам поручили организацию эффективных параллельных финансовых расследований по делам, связанным с получением дохода с признаками отмывания средств.

    Это позволит вместе с установлением обстоятельств по основному преступлению выявить факты незаконного вывода имущества и легализации нажитых преступным путем денег.

    Напомним, в прошлом году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 170 земельных участков на 10 млрд тенге изъяли в ходе проверки в Алматы
    Земельные участки природного парка «Медеу» отчуждались в пользу третьих лиц
    Отсутствие должного контроля градостроительства в Алматы отмечает Генпрокуратура
    Связанные с делом Кайрата Сатыбалды украшения на десятки миллионов долларов вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    3 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    4 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    5 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    Новости партнеров