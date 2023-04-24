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    Незаконно пересекших границу Южной Кореи казахстанцев будут судить в мае

    24 Апреля 2023, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении двух казахстанцев, незаконно пересекших границу Южной Кореи, передано в суд. Первое слушание состоится в середине мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратура передала дело в суд. Первое слушание состоится в середине мая. Обвинения очень серьезные, будем ждать, что решит суд. Адвокат у них имеется, государственный. Работа ведется, с родными - на связи», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на встрече с журналистами в Астане.

    Он добавил, что консул Казахстана в Корее посетил задержанных в изоляторе временного содержания. Жалоб на условия пребывания у них нет.

    Ранее сообщалось, что граждане РК обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений - материальный ущерб.

    24 марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег, и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Суды Корея Общество
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