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    Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе

    30 Ноября 2022, 16:56

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по Павлодарской области выявлен факт незаконной реализаций электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Установлено, что компания «Greenhоuse-Qaztomat» приобретала электроэнергию в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» для выращивания овощей в тепличном комплексе.

    Не получив ожидаемого дохода, директор компании Матымов Е.Д., зная, что реализация электроэнергии является лицензируемым видом деятельности, продавал электроэнергию в ТОО «Blockrose» без соответствующей лицензии.

    Сумма незаконного дохода при реализации электроэнергии составила более 118 млн тенге.

    На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся и ходатайствовал о применении акта амнистии.

    Постановлением Экибастузского городского суда исполнительный директор ТОО «Greenhоuse-Qaztomat» Матымов Е.Д. освобожден от уголовной ответственности на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Энергетика Павлодарская область Суды Происшествия Судебный процесс Экибастуз
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