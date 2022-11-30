Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по Павлодарской области выявлен факт незаконной реализаций электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что компания «Greenhоuse-Qaztomat» приобретала электроэнергию в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» для выращивания овощей в тепличном комплексе.

Не получив ожидаемого дохода, директор компании Матымов Е.Д., зная, что реализация электроэнергии является лицензируемым видом деятельности, продавал электроэнергию в ТОО «Blockrose» без соответствующей лицензии.

Сумма незаконного дохода при реализации электроэнергии составила более 118 млн тенге.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся и ходатайствовал о применении акта амнистии.

Постановлением Экибастузского городского суда исполнительный директор ТОО «Greenhоuse-Qaztomat» Матымов Е.Д. освобожден от уголовной ответственности на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».



