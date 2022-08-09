Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске пятилетней девочки в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Оперативный штаб обратился ко всем, кто участвует или планирует участвовать в поисках пропавшей девочки в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.

«Такие дети имеют нестереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители»,- отметила нейропсихолог.

Оперативный штаб рекомендует тем, кто встретит ребенка либо найдет его - не звать, а тихо подойти и взять ребенка.

Также в оперативном штабе отметили, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.





Фото: kstnews.kz