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    Неймар проиграл € 1 млн в онлайн-казино

    30 Марта 2023, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который славится своей любовью к покеру, потерял удачу, играя в онлайн-казино. 31-летний футболист, выбывший из-за травмы до конца сезона, проиграл за два часа азартных игр свыше € 1 млн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.com.

    Неймар — частый участник покерных турниров, а также лицо многих мероприятий по этой карточной игре. Сейчас бразилец восстанавливается после операции на связках, он точно пропустит всю оставшуюся часть сезона и должен быть готов к началу предсезонной подготовки к следующему.

    За 29 матчей текущей кампании Неймар успел отличиться 18 раз, а также отдать 17 результативных передач. Соглашение между нападающим и «ПСЖ» истекает в 2025 году.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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