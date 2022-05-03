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    Невозможно построить Новый Казахстан без обновленной Конституции -  сенатор

    3 Мая 2022, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициатива Главы государства о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию основана на главном принципе, прописанном в Основном законе страны. Такое мнение высказал депутат Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя предложение Касым-Жомарта Токаева, озвученное им на недавней сессии Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В действующей Конституции чётко и ясно прописано, что «единственным источником государственной власти является народ». Следуя этой логике, любое изменение в Основной закон страны необходимо вносить, советуясь с народом, на общенародном референдуме. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу нашего Президента», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

    Сенатор отметил, что это является продолжением практической реализации концепции «Слышащее государство», которую Глава государства провозгласил с момента вступления в должность. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев на системной основе продолжает обозначенный им курс на обновление страны и построение «Нового Казахстана», заключил сенатор.

    «Откровенно говоря, мы немного уже подзабыли советоваться с народом. Более четверти века не было ни одного референдума в стране. Мощная поддержка народа придаст силы Касым-Жомарту Токаеву в дальнейшем продвижении политических, экономических и социальных реформ. Невозможно построить справедливый Новый Казахстан без обновленной Конституции. Уверен – народ скажет своё веское слово на предстоящем референдуме. Стоит только услышать голос народ», - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Конституция Реформы Токаева
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