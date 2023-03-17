Невиновным должен считаться подозреваемый до вступления в законную силу приговора – Артур Ластаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До вступления в законную силу обвинительного приговора подозреваемый должен считаться невиновным. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью журналистам он отметил, что это касается в том числе публикации и распространения пресс-релизов органами досудебного следствия в отношении граждан, которые признаны лишь подозреваемыми в конкретных преступлениях.

«По данному факту были направлены нашим офисом соответствующие рекомендации правоохранительным органам. На текущий момент, после того, как рекомендация была удовлетворена со стороны Генеральной прокуратуры, мы не выявили ни одного нарушения в прессе по презумпции невиновности в контексте публикации сведений о текущих уголовных расследованиях», - сказал Артур Ластаев.

Он также добавил, что рекомендации также были направлены в Министерство информации и общественного развития, откуда также пришел ответ о готовности к работе по недопущению нарушения международного принципа презумпции невиновности, который отражен в Конституции и в Уголовно-процессуальном кодексе РК.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РК заявил, что выступает за криминализацию бытового насилия в Казахстане.



