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    Невероятно красивое видео сняли в Долине замков Айракты в Мангистау

    14 Мая 2023, 13:11

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Трогательную картину лошади с жеребенком запечатлел астанинский видеограф в урочище Айракты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Автор ролика - профессиональный видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов. Сам он из Астаны, и это первые съемки в Мангистау.

    Место в регионе, которое ему запало в душу больше всего, это урочище Айракты.

    Кадры сняты на восходе солнца. Главные герои - лошадь со своим жеребенком.

    У пользователей Сети видео вызвало восторг.

    Айракты — система останцевых гор в Мангистауской области. Среди местного населения распространено название Айракты-Шоманай, но в мире горы больше известны под наименованием «Долина замков Айракты».

    Это прекрасная природная достопримечательность, являющаяся выдающимся символом Мангистауской области. Ее топоним возник в 19 веке, когда украинский поэт и художник Тарас Шевченко, сосланный в Казахстан, оставил серию художественных зарисовок под названием «Долина замков».

    С работами Дастана Мухамедрахимова можно ознакомиться на его странице в Instagram и Telegram.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Видео Мангистауская область Природа
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