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    Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 9-11 мая

    8 Мая 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики по-прежнему 9-11 мая будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    «Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури», - сообщили синоптики.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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