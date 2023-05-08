Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 9-11 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики по-прежнему 9-11 мая будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури», - сообщили синоптики.



