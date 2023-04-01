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    Неустойчивую погоду прогнозируют 1 апреля в Казахстане

    1 Апреля 2023, 01:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории страны будут находится под влиянием обширного, холодного антициклона, с чем ожидается прохладная погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе под влиянием ложбины циклона и прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юго-западе - сильный дождь с грозами, в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике на юге, юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на юго-востоке – туман.

    В горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области - сильный дождь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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