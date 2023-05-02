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    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 2 – 4 мая

    2 Мая 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2 - 4 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Обширный Северный антициклон определит погоду в северных, центральных и южных регионах страны, поэтому здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки. В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, на западе в виде дождя, временами сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах - пыльные бури», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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