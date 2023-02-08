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    Неустойчивая погода ожидается 9-11 февраля в Казахстане

    8 Февраля 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – в южных и восточных регионах под влиянием ложбины Южного циклона, на севере и северо-западе – ложбины циклона из районов Салехарда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололед. По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра.

    11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до 8-21 мороза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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