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    Неустойчивая погода ожидается 30 марта в Казахстане

    30 Марта 2023, 06:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Северные, центральные регионы страны будут находится под влиянием обширного, холодного антициклона, с чем ожидается прохладная, преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На остальной части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погда, пройдут осадки (дождь, снег). По республике - усиление ветра, сохраняются туманы, на юге – гроза.

    Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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