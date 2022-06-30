Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неустойчивая погода ожидается 30 июня в Казахстане

    30 Июня 2022, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке - град, на юге, юго-западе - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской областей ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая