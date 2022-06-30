Неустойчивая погода ожидается 30 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке - град, на юге, юго-западе - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.