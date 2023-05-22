Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неустойчивая погода ожидается 22 мая в Казахстане

    22 Мая 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 22 мая ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

    На востоке, в центре Павлодарской, в центре Улытауской, на юге, востоке Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гроза и град обрушились на Алматы
    Пыльные бури и грозы: в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 мая в четырех городах Казахстана
    Грозы и усиление ветра ожидаются 21 мая в республике
    Популярное
    1 Регистрировать велосипеды начали в Астане
    2 Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею
    3 75-летний юбилей певца и композитора Алтынбека Коразбаева отметили в Таразе
    4 ЧМ-2023 по хоккею: Сборная Казахстана крупно проиграла Латвии
    5 Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали
    Новости партнеров