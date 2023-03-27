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    Неустойчивая погода будет на западе Казахстана 28-30 марта

    27 Марта 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, западная часть территории Казахстана будет под влиянием пониженного давления, с чем прогнозируется неустойчивая погода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Также, с прохождением фронтальных разделов, 29 марта на севере, днем в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днем 30 марта - сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере и востоке – гололед. 30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 5 мороза-5 тепла», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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