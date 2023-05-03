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    Неуместная шутка: мужчину в Экибастузе везли в багажнике авто

    3 Мая 2023, 12:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Неудачная шутка напугала жителей города Экибастуза, которые, думая, что стали свидетелями реального похищения человека, сразу же обратились в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию поступило сообщение от бдительных жителей о том, что во дворе дома по улице Машхура Жусупа в автомашину «Ниссан», в багажный отсек, загрузили человека и направились в сторону улицы Кеншилер. Факт зарегистрирован по статье 125 УК Республики Казахстан «Похищение человека», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    В ходе досудебного расследования людей, причастных к этому происшествию, установили и задержали стражи правопорядка. Полиция установила, что в 19:00 трое знакомых находились во дворе дома. Один из них пил пиво, сидя в багажном отсеке, который был открыт.

    «Не удержав равновесие, мужчина упал всем телом в отсек багажника. Увидев это, знакомые решили подшутить над ним и, закрыв багажник, проехали 3-5 метров на машине. Остановившись, шутники, открыли багажник и помогли ему выбраться. Мужчина был зол, стал возмущаться и со словами: «Что вы делаете, вы что больные!» ушел домой, обидевшись на неудачную шутку», - сообщили в ведомстве.
    Полицейским экибастузец объяснил, что это была всего лишь неудачная шутка со стороны его коллег, и претензий по этому случаю у него нет.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Транспорт МВД РК
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