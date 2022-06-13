Netflix объявил о втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американская компания Netflix официально объявила о продолжении корейской драмы «Игра в кальмара» (Squid Game), которая набрала рекордное число просмотров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство TVLine.

В письме режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала Хван Дон-хека сообщается, что потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон и 12 дней, чтобы «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю.

Ожидается возвращение главного героя Ги Хуна, а также появление парня зловещей гигантской куклы Ян-хи – Чхоль Су.

Первый сезон «Игры в кальмара» закончился тем, что один игрок среди 456 участников стал победителем, рискуя своей жизнью в таинственной игре на выживание, включающей шесть раундов детских игр, за шанс выиграть 40 млн долларов.

«Игра в кальмара» – это первый корейский сериал, занявший 1-е место в рейтинге американских сериалов, а также лидирующие позиции в 94 странах мира, набрав 142 млн просмотров за первые 28 дней после выхода.